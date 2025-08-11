Под прицепами грузовиков: как отец с сыном пытались переправить мужчин за границу

Отец с сыном пытались переправить мужчин за границу / © Государственная пограничная служба Украины

На окраине города Измаил пограничники разоблачили схему переправки лиц через государственную границу, организованную отцом и сыном.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки двух грузовиков МАН, следовавших к границе с Румынией, военнослужащие обнаружили троих мужчин, скрывавшихся в шахтах телескопического гидроцилиндра, поднимающего прицеп.

"Путешественники" - жители Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей - передвигались в кабинах грузовиков, а у блок-постов прятались в опасных металлических конструкциях без вентиляции.

За "комфортное путешествие" каждый из мужчин должен был заплатить по 8000 долларов.

По факту дела направлено сообщение в Национальную полицию о признаках уголовного преступления по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Составлены административные протоколы по статьям 204-1 и 202 КУоАП.

Напомним, ранее на Буковине задержали детей, которые помогали уклоняющимся бежать в ЕС.