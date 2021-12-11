Под Ровно бревна выпали из лесовоза и влетели в окно маршрутки, в которой ехало 20 человек: есть ранен (фото)

Из-за инцидента пострадал 32-летний пассажир маршрутки.
Вблизи села Городище Ровенской области бревна выпали из грузовика и влетели в маршрутку, в которой на тот момент находились 20 пассажиров.
Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила представитель полиции Ровенщины Светлана Карачун.
ДТП произошло вечером 10 декабря. По данным полиции, два бревна, которые были плохо прикреплены, выпали из лесовоза и влетели в окно маршрутки "Березно-Богуши".
Бревна повредили лобовое и боковое стекло маршрутки. В ДТП пострадал 32-летний житель Березного. У него диагностировали перелом предплечья.
Правоохранители устанавливают, был ли водитель грузовика трезвым. Продолжается следствие.
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