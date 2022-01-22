Под Ровно девушка через 7 лет после изнасилования добилась выплаты компенсации морального вреда

Под Ровно девушка через 7 лет после изнасилования добилась выплаты компенсации морального вреда

Суд признал, что срока исковой давности по этому делу нет.

В Ровенской области жертве изнасилования удалось отсудить у своего обидчика 50 тысяч гривен морального ущерба.

Об этом сообщает zaxid.net.

Жительнице Ровенской области Юлии В. удалось добиться 50 тысяч гривен морального возмещения почти через семь лет после изнасилования ее в лесу, когда она была несовершеннолетней несовершеннолетним Владимиром В. Раньше она подавала гражданские иски, но безуспешно. Защитник потерпевшей доказал в суде, что по такому делу нет срока давности.

Изнасилование девушки произошло в апреле 2015 года. К тому времени оба были несовершеннолетними. В ночь на 13 апреля в лесу возле с. Тишица бывшего Березновского района парень избил девушку, потому что она противилась и изнасиловал.

Подростка признали виновным в изнасиловании и приговором Кузнецовского горсуда от 29 января 2018 года осужден на 3,5 года лишения свободы. Потерпевшая подавала гражданский иск на возмещение причиненного преступлением материального и морального ущерба, но суд его отклонил.

Через некоторое время Юлия В. снова подала гражданский иск по тому же поводу, где она просила возместить ей 22 тысяч гривен расходов на адвоката, 8 тысяч на проезды в полицию и судебные заседания и 250 тыс. грн морального ущерба. В марте 2021 года Ровенский горсуд заочным решением удовлетворил его частично и постановил взыскать с Владимира В. 150 тыс. грн морального ущерба. В ноябре это решение было отменено, дело назначено на новое рассмотрение.

В январе 2022 года судья Ровенского горсуда удовлетворила иск частично: возместить Юлии В. 50 тыс. грн морального ущерба, в остальных требованиях суд отказал. Решение также может быть оспорено.

Напомним, что аспирант из Франции Николя Имбер обвиняет священника УПЦ Московского патриархата в изнасиловании. Сообщение об инциденте он изложил в соцсети.

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