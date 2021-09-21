Под Ровно крестины ребенка закончились поножовщиной: кум едва не убил кума

Мужчину госпитализировали в больницу с проникающими ножевыми ранениями.

В селе Озерки Ровенской области крестины ребенка закончились поножовщиной. Между собой поссорились кумовья, один из которых набросился на другого с ножом.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Так, 20 сентября в полицию позвонила 23-летняя жительница села Озерки и сообщила, что ранен ее 23-летний односельчанин.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, установила, что компания односельчан возвращалась с празднования крестин. По дороге между двумя кумовьями возник конфликт, в ходе которого 21-летний мужчина нанес несколько ударов в разные части тела своему 23-летнему куму-оппоненту.

Полицейских и медиков вызвала жена напавшего с ножом кума. Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи госпитализировали. Ему сделали операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в ИВС", — заявили в полиции.

Напомним, что в Одессе 27-летний местный житель устроил резню прямо на улице. Он ударил ножом двух прохожих, которые вступились за продавщицу, с которой тот ругался.

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