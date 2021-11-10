Под Ровно мальчик пытался потушить вспыхнувшего товарища, когда его ударило током на товарном вагоне.

Сейчас оба мальчика находятся в больнице.
В Дубне Ровенской области на железной дороге травмировались двое детей. Их с ожогами доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.
Событие произошло вчера, 9 ноября, на железнодорожном вокзале Дубно около 17:00. 12-летний дубенчанин вылез на крышу грузового вагона, где его ударило током. После этого на нем вспыхнула одежда, а мальчик упал между вагонами. В это время его одноклассник пытался потушить огонь, в результате чего также получил ожоги.
Друзей доставили в Дубенской городской больнице. Одного из них госпитализировали в реанимационное отделение с ожогами I-II степени и травматическим шоком, другого с ожогами лица и ладоней.
"Ювенальные полицейские проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия", — отметили в пресс-службе полиции.
Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области на одном из производств мужчину убило током. Машинист взобрался на крышу, чтобы заменить лампочку в прожекторе. В результате чего его ударило током. Пострадавший от полученного разряда скончался.
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