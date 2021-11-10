Под Ровно мальчик пытался потушить вспыхнувшего товарища, когда его ударило током на товарном вагоне.

Под Ровно мальчик пытался потушить вспыхнувшего товарища, когда его ударило током на товарном вагоне.

Сейчас оба мальчика находятся в больнице.

В Дубне Ровенской области на железной дороге травмировались двое детей. Их с ожогами доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Событие произошло вчера, 9 ноября, на железнодорожном вокзале Дубно около 17:00. 12-летний дубенчанин вылез на крышу грузового вагона, где его ударило током. После этого на нем вспыхнула одежда, а мальчик упал между вагонами. В это время его одноклассник пытался потушить огонь, в результате чего также получил ожоги.

Друзей доставили в Дубенской городской больнице. Одного из них госпитализировали в реанимационное отделение с ожогами I-II степени и травматическим шоком, другого с ожогами лица и ладоней.

"Ювенальные полицейские проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области на одном из производств мужчину убило током. Машинист взобрался на крышу, чтобы заменить лампочку в прожекторе. В результате чего его ударило током. Пострадавший от полученного разряда скончался.

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