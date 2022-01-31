Под Ровно мужчина, которого обвинили в развращении ребенка, заявил, что он просто справлял нужду на улице

Под Ровно мужчина, которого обвинили в развращении ребенка, заявил, что он просто справлял нужду на улице

Парень извинился перед потерпевшими за свой поступок.

В Здолбунове, что под Ровно, 13-летняя девушка рассказала матери, что ее преследовал неизвестный мужчина, а когда она остановилась, то тот показал ей свой половой орган. Полиции подозреваемый рассказал, что он на улице справлял нужду.

Об этом сообщает "Ровно-1".

Мать потерпевшей девочки написала заявление в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого. Это – 20-летний местный житель. Мужчина заверил мать девочки и копов, что он не хотел пугать ребенка, а только справлял нужду на улице. Парень извинился перед потерпевшими за свой поступок и те забрали заявление из полиции.

"Выяснилось, что когда 20-летний житель города Здолбунов вышел из маршрутки, ему нужно было сходить в туалет. Он искал место, где можно справить нужду, поэтому девочка увидела его половые органы. Полиция просмотрела камеры наблюдения и опросила свидетелей. Факт развращение не подтвердился", — рассказала спикер полиции в Ровенской области Юлия Мозоль.

Напомним:

В г. Здолбунов Ровенской области 13-летнюю девочку преследовал мужчина, а когда она остановилась, тот начал показывать ребенку свой половой орган.

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