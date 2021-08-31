Под Ровно повесилась 41-летняя мать троих детей и оставила предсмертные записки: детали трагедии

Соседка покойной заметила, что женщина долго находится на балконе и не двигается, поэтому позвонила в полицию.

Возле Ровно, в селе Заря, в одной из квартир многоэтажки нашли повешенной женщину. Как выяснилось, 41-летняя покойная имеет троих детей. В ее квартире на третьем этаже нашли три предсмертные записки.

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Об этом сообщает "Ровно-1" со ссылкой на источники в полиции.

О смерти матери троих детей полицию сообщила ее соседка. Она позвонила к правоохранителям и рассказала, что женщина уже долгое время находится на балконе в одном положении.

На месте происшествия полицейские изъяли веревку и три предсмертные записки. Тело покойной отправили на экспертизу. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

По словам правоохранителей, женщина была разведенной и проживала сама. Также она имела проблемы с алкоголем. Наименьший ее ребенок проживает с бывшим мужем.

Напомним, повешенной женщину обнаружили 30 августа в квартире на третьем этаже одной из многоэтажек на улице Октябрьской. Покойную нашли в квартире полицейские и спасатели, которые помогли правоохранителям войти в закрытый дом.

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