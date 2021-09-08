Под Ровно тетя с племянником пилили болгаркой боеприпас: женщина осталась без пальца, мужчина — в реанимации

Под Ровно тетя с племянником пилили болгаркой боеприпас: женщина осталась без пальца, мужчина — в реанимации

Родственники решили сделать из патрона запчасть.

В Ровенской области мужчина и женщина получили травмы в результате взрыва боеприпаса. Они пытались распилить его болгаркой.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Происшествие произошло вчера, 7 сентября, около 20:00 в селе Моквин. В полицию обратились медики и сообщили, что в больницу с множественными осколочными ранениями доставлены тетя с племянником.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшие получили во дворе по месту жительства в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7 × 108 мм), который родственники пытались распилить его болгаркой.



В 71-летней женщины медики диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела. В больнице ей пришлось ампутировать палец.

Ее 54-летний племянник с тяжелыми травмами сейчас без сознания находится в реанимации. У пострадавшего проникающее ранение с повреждением глаза, травмированы кишечник и трахею. Его должны оперировать.

По факту взрыва следователи открыли по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

По словам женщины, боеприпас она нашла в лесу около месяца назад. Они решили его распилить и сделать из него деталь к бытовому устройству.



Правоохранители раз напомнили гражданам, что нельзя распылять боеприпасы, а также их переносить в другое место. О таких находках надо сообщать в ГСЧС, пиротехники которой ликвидируют опасные устройства.

Напомним, что во дворе многоэтажки на улице Кармелюка в Ингулецком районе Кривого Рога подорвался бывший боец АТО, который служил в 17 танковой бригаде.

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