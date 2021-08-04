Под Ровно в мужчину, который стоял на обочине, попала деталь от колеса грузовика, проезжавшего мимо

Под Ровно в мужчину, который стоял на обочине, попала деталь от колеса грузовика, проезжавшего мимо

У грузовика на ходу отпало бортовое кольцо и попало в прохожего.

В Ровенской области запчасть от колеса грузовика на ходу попала в мужчину, который стоял на обочине. В результате пострадавшего забрала скорая.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Инцидент произошел в селе Балашовка Ровенской области сегодня, 4 августа, около 13:00. Нагруженный древесиной "УРАЛ" ехал через населенный пункт, когда у него произошла разгерметизация колеса, в результате чего отпало бортовое кольцо. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и попала в 41-летнего местного жителя, который стоял на обочине.

44-летний житель села Балашовка немедленно остановил "УРАЛ" и вызвал "скорую". Предварительно медики диагностировали у пострадавшего перелом плечевого сустава.

На момент ДТП водитель был трезв.

Напомним, что в Харьковской области на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия в поселке Кегичевка произошла трагедия. Сгорел грузовик и погиб 38-летний водитель.

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