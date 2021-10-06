Под Ровно во время отдыха в компании женщину сбросили с балкона

Под Ровно во время отдыха в компании женщину сбросили с балкона

В результате падения женщина получила тяжелые переломы и травмы.

В Костополе Ровенской области медики спасают 39-летнюю женщину, которую выбросили с балкона квартиры на 3 этаже.

Также читайте Умоляла о помощи с балкона: в Донецкой области спасали бабушку от обезумевшего внука с топором

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Событие стался вчера, 5 октября, в Костополе. В полицию поступило сообщение о том, что женщина, которая упала с высоты, лежит под окнами многоэтажки.

Правоохранители, прибывшие на вызов, выяснили, пострадавшей отдыхала в компании знакомых.

"Во время застолья 30-летний мужчина и 39-летняя женщина вышли на балкон. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник столкнул ее с третьего этажа. Свидетелями преступления стали другие знакомые, поскольку выход на балкон был из кухни, где они и распивали алкоголь. С переломом таза, множественными переломами ребер и политравмой 39-летнюю местную жительницу госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются медики", — рассказали в полиции.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи открыли уголовное производство. 30-летнего подозреваемого, жителя села Тихое задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В содеянном мужчина сознался, но объясняет, что из-за чрезмерно потребленной дозы спиртного, не знает, почему так поступил.

Напомним, что в Киеве 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Малолетний погиб на месте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку