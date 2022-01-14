Под Ровным библиотекарь потратила "ковидную" тысячу на книги для детей своего села

Женщина приобрела 15 изданий.

В Ровенской области в селе Студянка Дубенского района местная библиотекарь поделилась своей "вакцинальной" тысячей с общиной. Валентина Кузьмич, работающая в публично-школьной библиотеке-филиале Смызской центральной библиотеки, на свою тысячу приобрела книги для детей.

Об этом она рассказала на своей странице в Сети.

На днях женщине насчитали тысячу гривен по программе "еПідтримка". На эти средства она решила приобрести литературу для детей из своего села.

Ей удалось приобрести 15 изданий.

"Старалась, чтобы книги были хорошими по содержанию и доступными по цене", — рассказала женщина.

Напомним, что Украине люди массово жалуются на длительную проработку заказов в книжных онлайн-магазинах. Клиенты сетуют, что товары оплачены, однако получить они не могут. со своей стороны в книжных магазинах оправдываются и говорят, что перед Новым годом произошел резкий всплеск заказов, который на время "парализовал" работу магазинов.

Читайте также: