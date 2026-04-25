Под руинами до сих пор есть люди: РФ влупила по многоэтажке в Днепре (фото, видео)

Атака на Днепр 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего зафиксировано попадание в четырехэтажное здание.

Что известно о пострадавших

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

«Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — говорится в сообщении.

По обновленным данным от Днепропетровской, сейчас известно о 18 людях раненых из-за вражеской атаки на Днепр.

«11 из них госпитализированы. 26-летняя женщина — „тяжёлая“. Остальные — в состоянии средней тяжести», — отметили в ОВА.

Среди них — ребенок. Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, ребенок будет лечиться амбулаторно.

Среди раненых госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести.

Удар по Днепру 25 апреля (11 фото)

Под завалами могут быть люди

Мэр Днепра Борис Филатов предупредил, что на месте попадания под завалами могут быть люди.

«Иногда кажется, что привык уже ко всему. Нет, это совсем не так. Снова несколько человек не выходят на связь. Снова надеюсь на Чудо. И снова, скорее всего, Чуда не будет… Но снова молимся», — написал он в Телеграмм.

Новые удары

Россияне не ограничились ударом и продолжили атаковать город, в результате чего занялись несколько пожаров.

По данным местных пабликов, около 8 часов продолжалась комбинированная атака на Днепр.

«Повреждены 5 многоэтажных домов, предприятия. Произошли пожары. Одна из 4-этажек разрушена. 6 человек не выходят на связь. Спасательная операция продолжается», — говорится в одном из пабликов.

Заметим, что на момент публикации новости враг продолжал атаку на Днепр.

Напомним, что также в ночь на 25 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову.