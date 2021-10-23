Под Сумами 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком и избил ее мать

Под Сумами 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком и избил ее мать

Подозреваемый предложил полиции 50 тыс. Грн взятки.

В Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком. Девочка решилась рассказать правду только тогда, когда агрессор избил ее маму.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

Как установило следствие, мужчина в Сумском районе от 2018 совершал сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки. Ребенок была дочерью сожительницы сына подозреваемого, а потому часто помогала мужчине по хозяйству. Долгое время девочка молчала, однако она рассказала правду после того, как агрессор избил ее и мать.

Тогда мать ребенка обратилась в полицию. После того, как мужчину задержали, он предложил следователю 50 тыс. Грн, чтобы тот уничтожил материалы дела. Полицейский сообщил об этом своему руководству и полиция задокументировала факт передачи взятки.

Подозреваемому объявили о подозрении по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, нанесение легких телесных повреждений и предоставление неправомерной выгоды следователю с целью влияния на него (ч.4 ст. 153, ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 369 и ч.1 ст. 343 УК Украины). Продолжается следствие.

Напомним, в Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который изнасиловал 8-летнего пасынка.

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