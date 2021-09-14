Под Сумами директор школы угрожал уволить учительницу, если та не вакцинируется от COVID-19

Под Сумами директор школы угрожал уволить учительницу, если та не вакцинируется от COVID-19

Директор школы собрал учителей и сообщил, что все должны пройти вакцинацию.

В Сумской области директор одной из школ приказал всем учителям сделать прививки против коронавируса. Одна учительница отказалась, поэтому руководитель учреждения стал угрожать ей увольнением.

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Об этом сообщает Управление Гоструда в Сумской области.

Отмечается, что уволить хотели учительницу с 32-летним стажем работы и единственной записью в трудовой книжке.

Перед началом учебного года директор школы собрал учителей и сообщил, что за три дня все должны пройти вакцинацию от COVID-19, иначе сначала их отстранят от работы, а затем уволят.

Учительница, которая имеет ряд хронических заболеваний решила перед тем, как делать вакцинацию проконсультироваться с семейным врачом, о чем и сообщила директору. Зато услышала в ответ, что в школе решать кому нужно вакцинироваться будет директор, а не врачи. В противном случае — должен написать заявление на увольнение.

Женщина обратилась в Управление Гоструда.

"Ей объяснили, что никто не обязан делать то, что прямо не предусмотрено законом, принудительная вакцинация в Украине отсутствует. Основания для прекращения трудовых отношений с работниками определены в Кодексе законов о труде Украины, такое основание как отказ от вакцинации в законодательстве отсутствует. попытки директора уволить работника или заставить его написать заявление об увольнении является нарушением законодательства о труде", — рассказывают в Управлении.

Напомним, что Украина вскоре появятся видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей. Их установят, в частности, в торговых центрах на уровне областей страны.

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