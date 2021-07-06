Под Сумами отец и дядя годами насиловали несовершеннолетнюю девочку с инвалидностью

Мужчин будут судить за содеянное.

В Сумской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двоих братьев, которые годами насиловали несовершеннолетнюю дочь одного из них. Девочка имела инвалидность, поэтому не могла никому рассказать о том, что с ней происходило.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Братьев обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки и сексуальном насилии (ч. 3 и ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Следствием установлено, что с 2016 года отец систематически насиловал свою дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием — ребенок имел психические расстройства и недостатки умственного развития. С 2018 года подобные действия с девочкой стал совершать также родной дядя, который проживал вместе с ними.

В марте 2021 в полицию обратилась местная жительница, сообщила, что обнаружила на теле ребенка повреждения. Во время следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.

"Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 и ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 УК Украины). Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", — рассказали в генпрокуратуре.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, что в Запорожской области трое молодых людей под действием наркотиков проникли в дом 69-летней женщины, и угрожая ей ножом, совершивших сексуальное насилие. Одному из них всего 14 лет.

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