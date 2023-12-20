Под Тернополем мужчина в магазине показывал свой половой орган: снял штаны и положил его на стол

В Тернопольской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который в сельском магазине приставал к несовершеннолетним девушкам, демонстрируя им свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, инцидент произошел в селе Забойки под Тернополем. Там в августе 2023 года в беседке возле местного магазина сидели три несовершеннолетних девочки. К ним подошел мужчина, снял штаны и стал показывать свой половой орган. Затем мужчина снова обнажился и положил свой член на стол возле одной из несовершеннолетних.

Тогда девушки испугались и побежали в магазин, а подозреваемый начал нецензурно ругаться и приставать к детям. Его угомонил продавец магазина.

На суде подозреваемый вину признал, однако отказался свидетельствовать. Суд признал его виновным по ч.1 ст.156 и 2 ст.156 УК Украины и приговорил его к 5 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного. Также он был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье подросток снял и сбросил в школьный чат видео секса с ученицей.

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