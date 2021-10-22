Под Тернополем правоохранители "выловили" несовершеннолетних на дискотеке и оштрафовали завклубом

Под Тернополем правоохранители "выловили" несовершеннолетних на дискотеке и оштрафовали завклубом

За пребывание несовершеннолетних в учреждении культуры заведующая должен заплатить штраф.

В Тернопольской области оштрафовали заведующую клуба из-за того, что на дискотеке находились несовершеннолетние.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в селе Колиндяны Тернопольской области. Правоохранители наведались ночью на сельскую дискотеку и обнаружили там несовершеннолетних.

Из-за этого на заведующую клуба составили админпротокол, а через месяц дело рассмотрел суд.

В постановлении суда указано, что на дискотеку в Колындянах пришел начальник сектора ювенальной превенции Чертковского райотдела полиции. Там он увидел несовершеннолетних, поэтому составил на заведующую админпротокол по ст. 180-1 КУоАП (нарушение порядка пребывания детей в заведениях сферы).

За это заведующей клуба грозило до 850 грн штрафа, однако судья Чертковского райсуда стал на сторону обвиняемого.

В постановлении суда указано, что протокол на женщину составили с нарушением — в нем не было указано, каким документом регулируется порядок пребывания детей в клубах (в частности то, что детям нельзя находиться поздно на дискотеке), и какие именно нормы этого документа возбудила женщина.

Поэтому судья вернул протокол об админнарушении назад в полицию для надлежащего оформления.

Напомним, что в городском совете Одессы хотят запретить местным школьникам пользоваться мобильными телефонами в учебных заведениях. Мэрия планирует разработать соответствующие правила.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку