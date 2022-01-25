Под тяжестью снега упал ангар: в Одесском аэропорту отменили рейсы из Стамбула

Под тяжестью снега упал ангар: в Одесском аэропорту отменили рейсы из Стамбула

Пассажиры стали заложниками непогоды.

В Одессу должны были прибыть три авиарейса из Стамбула и столько же отправиться назад. Однако все они отменены, как и другие рейсы в стамбульском аэропорту.

Об этом пишет местное издание od.vgorode.ua.

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Как оказалось, причина не в одесской непогоде. В Стамбуле вчера ночью произошел мощный снегопад, под тяжестью осадков упал ангар. А все взлетно-посадочные полосы обледенели.

Заложниками погодных условий стали только одесситы, пытавшиеся вернуться домой или вылететь в Турцию.

Напомним, снег на территории Одесской области начало вечером 23 января. Одессу засыпает снегом, он падает непрерывно уже более суток, снегоуборочную технику коммунальщики вывели на дороги еще ночью, однако даже это не помогло избежать аварий. А спасателям несколько раз пришлось выезжать на помощь забуксовавшим на скользкой дороге водителям.

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