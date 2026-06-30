Под ударом — космическая связь РФ: Зеленский показал, по чему влупили ВСУ возле Москвы

Беспилотник

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Силы обороны Украины нанесли удар по центру космической связи «Дубна» в Московской области РФ. Атака является частью так называемых «дальнобойных санкций» против России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по центру космічного зв’язку РФ біля Москви

Чем важен объект

По данным военных, этот объект является важным элементом спутниковой связи и используется в частности для обеспечения разведывательных процессов и координации действий российских войск в войне против Украины. Расстояние от государственной границы Украины до пораженного центра составляет более 500 километров. Также украинский лидер напомнил, что ранее ВСУ уже производили удары по нескольким подобным объектам в Московской и Владимирской областях РФ.

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«Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и по другим подобным объектам врага», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжает реализовывать стратегию дальнобойных санкций против России и системно создает максимальные препятствия для ведения войны. По его словам, цель — усложнить РФ возможность продолжать агрессию и заставить почувствовать ее последствия внутри страны.

Также президент подчеркнул, что Украина усиливает удары по объектам врага и реагирует на российские атаки, чтобы снизить способность РФ к дальнейшим боевым действиям.

Ранее Зеленский заявил, что ночные и массированные удары России по Украине являются целеустремленным террором против гражданского населения и критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что РФ сознательно продолжает эскалацию, используя ракеты и дроны для атак на города и энергетические объекты. Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в усилении систем противовоздушной обороны и большем количестве современных средств защиты, чтобы сохранить жизнь людей. Зеленский также призвал международных партнеров более активно развивать средства противоракетной обороны.

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