Под ударом находились 10 регионов: в МВД сообщили последствия массированной атаки РФ

Ночью и утром пятницы, 29 марта, армия Российской Федерации ударила ракетами и беспилотниками по десяти регионам Украины. Атакована энергетическая инфраструктура, гражданские объекты, частные дома.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В общей сложности под ударом были 10 регионов", подчеркнул глава МВД.

За медицинской помощью после ударов обратились шесть человек, среди которых ребенок. Разрушены около 10 частных домов, еще десятки – повреждены.

Клименко подчеркнул, что спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с потерпевшими с ночи работают наши психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Ночная атака на Украину

Этой ночью агрессорка РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты.

В целом россияне всю ночь атаковали Украину ракетами и дронами. Вечером, ночью и утром 29 марта взрывы раздавались в Днепре и области, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской и т.д.

В компании "Укрэнерго" сообщали, что ночью российская армия массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в нескольких областях повреждена энергетическая инфраструктура : в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой.

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