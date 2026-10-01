Под ударом уже не только ТЭЦ: РФ разработала новый дрон для ударов по энергетике и он имеет другие цели

Новый дрон РФ может уничтожать ЛЭП / © УНИАН

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Российские оккупанты спроектировали новый тип ударного беспилотника, специально предназначенный для уничтожения объектов энергетической инфраструктуры, в частности линий электропередачи.

Об этом в эфире телеканала «Київ24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Россияне разработали дрон для ударов по украинским ЛЭП

О факте создания такого дрона в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали еще в середине августа.

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Главная техническая специфика этого дрона заключается в его конструкции: разработчики интегрировали боевую часть прямо в крылья.

Во время детонации она формирует дополнительные ударные плоскости из расплавленного металла, способные эффективно прожигать и разрушать прочные металлические инженерные сооружения.

Основными целями для таких средств поражения могут стать высоковольтные линии напряжением от 330 до 750 кВ и выше, выполняющими роль главных энергетических артерий страны.

«Это инженерный беспилотник, который используют аналогично боеприпасам, с активными режущими поверхностями. Такой дрон при столкновении, кроме самого взрыва, дополнительно создает несколько режущих волн, которые на огромной скорости разрезают металл. Могут пробивать до полуметра или даже метра брони», — говорит эксперт.

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Россияне собираются атаковать несколько ключевых частей линий электропередачи, прежде всего, речь идет о высоковольтных электропередачах, напряжением от 330 до 750 и выше киловольт. По словам авиаэксперта, это основные линии, соединяющие разные города страны и энергетические объекты. Именно они могут оказаться под атакой.

Кампания ударов Путина по энергетике Украины уже началась

Россия начала новую масштабную воздушную кампанию против Украины, нанеся в ночь на 30 сентября самый массированный комбинированный удар по энергетике с момента завершения предыдущего отопительного сезона.

Главной целью вражеской атаки с применением почти 190 дронов и баллистических ракет стали объекты в Киеве и области, в том числе Трипольская ТЭС. Из-за повреждений «Укрэнерго» ввело графики аварийных отключений, а Минобороны РФ заявило о поражении Киевской ГЭС, подстанции и парке накопителей энергии.

По данным Института изучения войны (ISW), этот обстрел знаменует начало целенаправленной стратегии Кремля перед отопительным сезоном 2026-2027 годов.

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В отличие от предыдущих кампаний новый план предусматривает системные удары, чтобы отсоединить украинские АЭС от энергосистемы, полностью отрезать столицу от внешней поставки тока и уничтожить инфраструктуру в промышленных регионах востока. Из-за интенсификации вражеских атак чиновники уже предупреждают, что эта зима может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны.

Война в Украине — последние новости

Напомним, с самого утра в Киеве объявлена воздушная тревога и желтый уровень опасности из-за угрозы ударных беспилотников, двигающихся на город по нескольким направлениям. По словам мэра Виталия Кличко, зафиксировано попадание БпЛА на территории нежилого комплекса в Печерском районе.

Кроме того, в результате атаки возникли пожары и падение обломков в Соломенском и Оболонском районах, где пострадал мужчина.

В то же время в результате ночной российской атаки по Одессе было повреждено здание бизнес-центра и гражданскую инфраструктуру. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждении крыши и фасада двух зданий, а также выбитых окнах и частично разрушеных стенах на пятом этаже.

Глава ГВА Сергей Лысак уточнил, что разрушений жилищного фонда нет, а единственному пострадавшему оказали помощь на месте.

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