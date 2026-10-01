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Под ударом уже не только ТЭЦ: РФ разработала новый дрон для ударов по энергетике и он имеет другие цели
Российские оккупанты создали дрон, который могут применять против высоковольтных линий электропередачи. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал об особенностях этого оружия.
Российские оккупанты спроектировали новый тип ударного беспилотника, специально предназначенный для уничтожения объектов энергетической инфраструктуры, в частности линий электропередачи.
Об этом в эфире телеканала «Київ24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.
Россияне разработали дрон для ударов по украинским ЛЭП
О факте создания такого дрона в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали еще в середине августа.
Главная техническая специфика этого дрона заключается в его конструкции: разработчики интегрировали боевую часть прямо в крылья.
Во время детонации она формирует дополнительные ударные плоскости из расплавленного металла, способные эффективно прожигать и разрушать прочные металлические инженерные сооружения.
Основными целями для таких средств поражения могут стать высоковольтные линии напряжением от 330 до 750 кВ и выше, выполняющими роль главных энергетических артерий страны.
«Это инженерный беспилотник, который используют аналогично боеприпасам, с активными режущими поверхностями. Такой дрон при столкновении, кроме самого взрыва, дополнительно создает несколько режущих волн, которые на огромной скорости разрезают металл. Могут пробивать до полуметра или даже метра брони», — говорит эксперт.
Россияне собираются атаковать несколько ключевых частей линий электропередачи, прежде всего, речь идет о высоковольтных электропередачах, напряжением от 330 до 750 и выше киловольт. По словам авиаэксперта, это основные линии, соединяющие разные города страны и энергетические объекты. Именно они могут оказаться под атакой.
Кампания ударов Путина по энергетике Украины уже началась
Россия начала новую масштабную воздушную кампанию против Украины, нанеся в ночь на 30 сентября самый массированный комбинированный удар по энергетике с момента завершения предыдущего отопительного сезона.
Главной целью вражеской атаки с применением почти 190 дронов и баллистических ракет стали объекты в Киеве и области, в том числе Трипольская ТЭС. Из-за повреждений «Укрэнерго» ввело графики аварийных отключений, а Минобороны РФ заявило о поражении Киевской ГЭС, подстанции и парке накопителей энергии.
По данным Института изучения войны (ISW), этот обстрел знаменует начало целенаправленной стратегии Кремля перед отопительным сезоном 2026-2027 годов.
В отличие от предыдущих кампаний новый план предусматривает системные удары, чтобы отсоединить украинские АЭС от энергосистемы, полностью отрезать столицу от внешней поставки тока и уничтожить инфраструктуру в промышленных регионах востока. Из-за интенсификации вражеских атак чиновники уже предупреждают, что эта зима может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны.
Война в Украине — последние новости
Напомним, с самого утра в Киеве объявлена воздушная тревога и желтый уровень опасности из-за угрозы ударных беспилотников, двигающихся на город по нескольким направлениям. По словам мэра Виталия Кличко, зафиксировано попадание БпЛА на территории нежилого комплекса в Печерском районе.
Кроме того, в результате атаки возникли пожары и падение обломков в Соломенском и Оболонском районах, где пострадал мужчина.
В то же время в результате ночной российской атаки по Одессе было повреждено здание бизнес-центра и гражданскую инфраструктуру. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждении крыши и фасада двух зданий, а также выбитых окнах и частично разрушеных стенах на пятом этаже.
Глава ГВА Сергей Лысак уточнил, что разрушений жилищного фонда нет, а единственному пострадавшему оказали помощь на месте.