Под утреннюю атаку врага в Сумах также попал троллейбус: есть раненые

За помощью к медикам обратились пассажир и водитель.

Светлана Несчетная
В результате атаки поврежден троллейбус

В результате атаки поврежден троллейбус / © ГУ ДСНС у Миколаївській області

Утром 7 октября в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. В части города после взрывов исчезло электричество.

Под утреннюю атаку противника в Сумах также попал троллейбус.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

«За помощью к медикам обратились пассажир и водитель. Им предоставили необходимую помощь на месте происшествия», — отметил он.

Григоров добавил, что в результате атаки поврежден троллейбус.

Напомним, Украину в ночь на 7 октября Украину атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.

