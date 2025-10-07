- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Под утреннюю атаку врага в Сумах также попал троллейбус: есть раненые
За помощью к медикам обратились пассажир и водитель.
Утром 7 октября в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. В части города после взрывов исчезло электричество.
Под утреннюю атаку противника в Сумах также попал троллейбус.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.
«За помощью к медикам обратились пассажир и водитель. Им предоставили необходимую помощь на месте происшествия», — отметил он.
Григоров добавил, что в результате атаки поврежден троллейбус.
Напомним, Украину в ночь на 7 октября Украину атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.