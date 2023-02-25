Под утро 25 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какие области "покраснели"

В Украине снова объявлена воздушная тревога.

В Украине уже не впервые за эту ночь объявили воздушную тревогу.

Сирены прозвучали в Луганской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен" и следите за сообщениями официальных властей.

Среди причин объявления воздушной тревоги – угроза ЗРК/ОТРК в центральных и восточных областях.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Напомним, что ночью на Днепропетровщине раздались взрывы.

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