Под Ужгородом женщина хотела, чтобы "Россия освободила ее от Украины", и хвалила оккупантов

В Ужгородском районе Закарпатской области разоблачили предательницу, которая дискредитировала ВСУ и "ожидала, что Россия ее освободит от Украины".

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

По данным следствия, жительница Ужгородского района в одной из соцсетей прославляла российских окупантов и поддерживала преступления России. Она утверждала, что "ВСУ обстреливают гражданское население" и ожидала, что "оккупанты ее освободят от Украины".

"Кроме того, женщина распространяла типичные прокремлевские нарративы, что по вине НАТО и США в началась война в Украине. При этом она утверждала, что военные ВСУ держат в заложниках ждущее гражданское население, чтобы их освободила россия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила признаки преступления в высказываниях жительницы Закарпатья. В ее доме проведен обыск и изъяты доказательства ее деятельности.

Подозреваемый инкриминируется ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – распространение материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифицирующих ее участников

Напомним, на Волыни мужчина публично оправдывал Россию и ее преступления. В том, что началась война, он обвинял Украину и заявил, что по вокзалу в Краматорске "прилетела украинская ракета", а насилие окупантов в Буче оправдывал тем, что "наши тоже насилуют".

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