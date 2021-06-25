Под Винницей авто переехало мужчину, который уснул на дороге

Под Винницей авто переехало мужчину, который уснул на дороге

Оба мужчины до этого пьянствовали в местном кафе.

В Винницкой области нетрезвого пешехода, который уснул на дороге, переехал нетрезвый водитель. После совершенного он скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщает Vinn-fm.

Происшествие произошло в Гайсинском районе Винницкой области. По предварительной информации следствия, потерпевший возвращался из кафе и уснул на дороге. Водитель легковушки, который ехал в это время, не заметил спящего, и переехал его. От полученных травм мужчина скончался.

Полиция установила, что до наезда на потерпевшего водитель также отдыхал в том же кафе и сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Когда к 34-летнему подозреваемому пришли правоохранители, он спал дома. Авто со следами ДТП стояло у двора.

Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Житомирской области на берегу реки местный рыбак обнаружил тело 29-летнего мужчины из соседнего села. На теле погибшего обнаружили многочисленные следы от побоев.

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