Под Винницей авто после столкновения с другим влетело в пешеходов на обочине: есть погибшие

Под Винницей авто после столкновения с другим влетело в пешеходов на обочине: есть погибшие

Две женщины погибли на месте, третью — госпитализировали в больницу.

В Тульчинском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП. В результате погибли две женщины, а третью с травмами доставили в медучреждение.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполции Винницкой области.

Вчера, 12 июля, около 17 40 часов на автодороге села Ганнополь произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ" и BMW. После удара одну из машин отбросило на обочину, где она влетела в троих местных жительниц, которые там стояли. В результате наезда две женщины в возрасте 54 и 64 лет, погибли на месте происшествия. Еще одну 69 — летнюю местную жительницу с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

За рулем, по предварительной информации, находилась 26 — летняя беременная женщина. Ее и 38 — летнего водителя "ВАЗа" госпитализировано в Тульчинскую больницу.

"Полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание — до 10 лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Напомним, что под Киевом авто с 16 людьми попал в ДТП. Среди них было семь детей. В одном только багажнике уместились девять пассажиров. Водитель и его семилетний пасынок погибли на месте.

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