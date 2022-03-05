Под Волновахой ВСУ ликвидировали террориста Воху, руководившего разведбатом "Спарта" после гибели Моторолы

Под Волновахой ВСУ ликвидировали террориста Воху, руководившего разведбатом "Спарта" после гибели Моторолы

Сообщается, что оккупант получил смертельное ранение.

В Волновахе Донецкой области ВСУ ликвидировали террориста Воху. После смерти Моторолы он руководил разведбатом "Спарта".

Об этом сообщают в Сети.

Оккупационные средства пропаганды утверждают, что Воху ранили, когда он "эвакуировал мирных жителей" из Волновахи.

Погибшему террористу Вохе – Владимиру Жозе дали посмертно героя так называемой "ДНР".