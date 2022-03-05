Под Волновахой ВСУ ликвидировали террориста Воху, руководившего разведбатом "Спарта" после гибели Моторолы

Сообщается, что оккупант получил смертельное ранение.
В Волновахе Донецкой области ВСУ ликвидировали террориста Воху. После смерти Моторолы он руководил разведбатом "Спарта".
Об этом сообщают в Сети.
Оккупационные средства пропаганды утверждают, что Воху ранили, когда он "эвакуировал мирных жителей" из Волновахи.
Погибшему террористу Вохе – Владимиру Жозе дали посмертно героя так называемой "ДНР".
На Донбассе уничтожен Воха – террорист, командовавший батальоном «Спарта» ДНР после гибели Моторолы pic.twitter.com/6cRQnEdOaq— Денис Казанский (@den_kazansky) March 5, 2022