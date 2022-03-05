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Под Волновахой ВСУ ликвидировали террориста Воху, руководившего разведбатом "Спарта" после гибели Моторолы

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Под Волновахой ВСУ ликвидировали террориста Воху, руководившего разведбатом "Спарта" после гибели Моторолы

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сообщается, что оккупант получил смертельное ранение.

В Волновахе Донецкой области ВСУ ликвидировали террориста Воху. После смерти Моторолы он руководил разведбатом "Спарта".
 
Об этом сообщают в Сети.
 
Оккупационные средства пропаганды утверждают, что Воху ранили, когда он "эвакуировал мирных жителей" из Волновахи.
 
Погибшему террористу Вохе – Владимиру Жозе дали посмертно героя так называемой "ДНР".
 
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