Под Вознесенском задержан оккупант, колонну которого уничтожили ВСУ

Под Вознесенском задержан оккупант, колонну которого уничтожили ВСУ

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.

В Вознесенском районе в руки полиции попал еще один оккупант. Его колонну разбили ВСУ.

Об этом сообщается в Нацполиции Украины.

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.

У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин РФ, проживающий в Крыму и несущий службу в отдельной бригаде береговой охраны.

Оккупанта правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанному вручили подозрение.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.