Под Вознесенском задержан оккупант, колонну которого уничтожили ВСУ

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.
В Вознесенском районе в руки полиции попал еще один оккупант. Его колонну разбили ВСУ.
Об этом сообщается в Нацполиции Украины.
Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.
У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин РФ, проживающий в Крыму и несущий службу в отдельной бригаде береговой охраны.
Оккупанта правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанному вручили подозрение.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.