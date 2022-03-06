Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Под Вознесенском задержан оккупант, колонну которого уничтожили ВСУ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Вознесенском задержан оккупант, колонну которого уничтожили ВСУ

УНІАН

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.

В Вознесенском районе в руки полиции попал еще один оккупант. Его колонну разбили ВСУ.

Об этом сообщается в Нацполиции Украины.

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района.

У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин РФ, проживающий в Крыму и несущий службу в отдельной бригаде береговой охраны.

Оккупанта правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время задержанному вручили подозрение.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация