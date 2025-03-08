Под вражеский огонь попали многоэтажки в Дружковке: есть раненые

В субботу, 8 марта, россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области. По предварительной информации, в результате обстрела получили ранения по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Еще 7 раненых в Донецкой области — на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером. По предварительной информации, повреждено 7 многоэтажек. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", -- говорится в сообщении.

Вадим Филашкин также призвал местных жителей эвакуироваться.

"Россияне уничтожают все, до чего могут дотянуться! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – написал глава областной администрации.

Напомним, накануне вечером войска РФ обстреляли Доброполье в Донецкой области. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения. Повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

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