Под Запорожьем 13-летняя девушка прыгнула из окна недостроя, пытаясь совершить самоубийство

Под Запорожьем 13-летняя девушка прыгнула из окна недостроя, пытаясь совершить самоубийство

Девушка получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

В городе Гуляйполе Запорожской области девушка-подросток решила покончить с собой. Она забралась на 4 этаж недостроя и выбросилась из окна.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 21 сентября, около 17:40 в городе Гуляйполе. В полицию поступило сообщение о том, что с 4 этажа недостроенного здания выпала девушка.

Правоохранители установили, что 13-летняя местная жительница пыталась покончить жизнь самоубийством

"В результате падения девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей таза. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая доставлена в местную больницу, а затем транспортирована в Запорожскую областную детскую больницу", — рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Также у пострадавшей подозревают перелом позвоночника.

По факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "попытка самоубийства".

Напомним, что в Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже, но патрульный схватил ее в последний момент. Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

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