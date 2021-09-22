Под Запорожьем 13-летняя девушка прыгнула из окна недостроя, пытаясь совершить самоубийство

Девушка получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
В городе Гуляйполе Запорожской области девушка-подросток решила покончить с собой. Она забралась на 4 этаж недостроя и выбросилась из окна.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Происшествие произошло вчера, 21 сентября, около 17:40 в городе Гуляйполе. В полицию поступило сообщение о том, что с 4 этажа недостроенного здания выпала девушка.
Правоохранители установили, что 13-летняя местная жительница пыталась покончить жизнь самоубийством
"В результате падения девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей таза. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая доставлена в местную больницу, а затем транспортирована в Запорожскую областную детскую больницу", — рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.
Также у пострадавшей подозревают перелом позвоночника.
По факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "попытка самоубийства".
Напомним, что в Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже, но патрульный схватил ее в последний момент. Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.