Под Запорожьем 24-летний мужчина перерезал себе горло на глазах у близких

Под Запорожьем 24-летний мужчина перерезал себе горло на глазах у близких

В результате полученных ран мужчина скончался.

В Запорожской области мужчина покончил с собой, перерезав себе горло кухонным ножом. По словам близких погибшего, он злоупотреблял наркотиками и спиртным.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Запорожской области.

Происшествие произошло в селе Солоководное Розовского района Запорожской области. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина сам себе порезал горло.

Правоохранители на месте установили, что 24-летний местный житель при жизни злоупотреблял спиртными напитками, употреблял наркотические вещества.

"6 октября пострадавший вел себя неадекватно, была мания преследования, приступ психоза. На глазах у сожительницы мужчина нанес себе кухонным ножом телесные повреждения в районе горла и помешал ей его остановить. По факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной пометкой "самоубийство", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что в Запорожской области мертвой нашли в лесополосе 43-летнюю жительницу Токмака. Женщина повесилась. Как сообщили в пресс служба Нацполиции, женщина находилась в розыске как без вести пропавшая с 23 сентября.

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