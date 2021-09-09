Под Запорожьем 38-летний мужчина преследует 11-классницу: девушка рассказала подробности

Семья девушки ищет защиты у полиции и у общества.

В селе Степановка-1 Мелитопольского района Запорожской области взрослый человек превратил в ад жизнь 16-летней девушки. Он засыпает ее угрозами, звонками, приходит ночью в ее двор, стучит в окна, отравил ее собаку и воду в колодце.

Об этом говорится в программе "Касается каждого".

По словам 16-летней Леры, преследование началось с соцсети. Ей написал мужчина, который выразил желание познакомиться и засыпал девушку комплиментами. Потом выяснилось, что тайный поклонник — односельчанин девушки, 38-летний Виктор. Девушка заблокировала его.

Далее возле двора девушки на асфальте появилась надпись "Я люблю Лерку безмерно" и рядом стрелка, показывающая в сторону дома Леры.

Сейчас мужчина практически каждую ночь приходит под окна девушки, следит за ней и угрожает испортить жизнь. Он отправляет голосовые сообщения с угрозами. Их родственники отправили на экспертизу. Родные девушки обращались в полицию, но там говорили, что это всего лишь угрозы, поэтому задержать мужчину у правоохранителей причин нет.

Сам Виктор и дальше ночью светит лазером в окна девушки, оставляет на подоконнике колоски, арбузы, сливы и т.д., чтобы напомнить о себе.

В студии сообщили, что кроме Валерии мужчина преследует еще одну несовершеннолетнюю — 16-летнюю Злату, которой угрожает изнасилование. Девушка рассказала, что мужчина ей звонил с разных номеров, посылал сообщения с угрозами, спрашивал о местонахождении Леры. Девушка рассказала родителям, но в полицию по этому поводу не обращалась.

Мама 16-летней Валерии рассказала, что знает Виктора со школы, его родители были состоятельными, имели магазин. Виктор, будучи учеником, шантажировал учительницу расправой над собой из-за оценки. Он угрожал учительнице покончить жизнь самоубийством, если она не поставит ему четверку вместо тройки. Также у мужчины есть несколько приводов в полицию.

Мать Виктора встала на защиту сына и сообщила, что 16-летняя Лера у них ночевала, а ее сына просто оклеветали.

По мнению психолога, которая общалась с 16-летней девушкой, она не договаривает о ситуации, которая произошла между ней и Виктором.

Сам Виктор сказал по телефону в студии, это Лера в него влюбилась и не может осознать, что между ними не может быть никаких отношений.

"Девочка влюбилась. И всевозможными путями хочет сделать мне хуже некуда. Да, я плохой, я ходил и стучал ей в окна, что она сделала мне плохо, своими разговорами о том, чего не было. Присылали мне фото. Я относился к ней как к другу, как к сестре. Помогал ей. Я вам брошу переписку, можете сами все прочитать", — сказал Виктор.

В полиции Запорожской области прокомментировали, что в настоящее время проводится проверка и расследование о возможной бездеятельности правоохранителей.

Напомним, что Бердянский горрайонный суд вынес приговор подростку, который изнасиловал свою 12-летнюю подругу.

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