Под Запорожьем 8-классница случайно упала со 2 этажа и получила смертельные травмы

Под Запорожьем 8-классница случайно упала со 2 этажа и получила смертельные травмы

Жизнь девушки пытались спасти медики, но им не удалось.

В Мелитополе Запорожской области трагически погибла школьница. Девушка вылезла на крышу двухэтажного здания, поскользнулась и упала на землю.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

В Мелитополе в реанимационное отделение больницы доставили 15-летнюю девушку, которая упала с высоты и получила травмы.

"Следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетняя девушка по собственной неосторожности упала с крыши двухэтажного здания на улице Павла Дорошенко в Мелитополе. Пострадавшую медики "скорой" доставили в больницу, где во время проведения реанимационных мероприятий несовершеннолетняя умерла под наблюдением врачей", —сообщила спикер полиции области Елена Лебединская.

По факту смертельного травмирования подростка возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Запорожье молодая женщина пыталась покончить с собой. Причиной стала ссора с любимым.

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