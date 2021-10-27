Под Запорожьем COVID-19 лечат педиатры, ЛОРы, хирурги и гинекологи

Из-за большого количества больных коронавирусом привлекают специалистов всех врачебных специальностей.

В Мелитополе Запорожской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и быстрым распространением COVID-19 усилили штат ковидных госпиталей. Для помощи инфекционистам начали привлекать ЛОРов, гинекологов, кардиологов и т.д.

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Об этом сообщается на сайте Мелитопольского городского совета.

На сегодняшний день в Мелитополе работают сразу три ковидных госпитали: на базе обновленной инфекционной больницы, в детском санатории, в гинекологическом корпусе и в бывшем инфекционном отделении ЦРБ. В связи с огромной нагрузкой на врачей, госпитали решили усилить врачами других специальностей.

"Сегодня медперсонал ковидных госпиталей работает на износ, очень устает. Нам требовалось изменение для них и усиление состава. К сожалению, такого количества инфекционистов в Мелитополе нет — в нашем городе их всего 10. Поэтому мы пригласили работать в госпитале врачей других специальностей, чтобы помочь коллегам справиться со сложной эпидситуацией. Так, были привлечены терапевты, пульмонологи, эндокринологи, педиатры, кардиологи, ЛОР-врачи и хирургическая служба", — рассказала директор ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Лариса Сапрыкина.

Сегодня в ковидных госпиталях Мелитополя кроме инфекционистов работают терапевты, педиатры, ЛОР-врачи, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, реаниматологи и врачи-интерны. Всего в госпиталях работают 54 врача.

Также на дежурство в ковид-отделение выходят представители администрации местных больниц.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Из-за загруженности медиков работой, родным пациентов ковидного госпиталя в Мелитополе назначение врача раздают ночью.

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