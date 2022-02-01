Под Запорожьем локомотив задел девушку, которая стояла возле путей: пострадавшая в реанимации (видео)

Девушка получила тяжелую травму головы.
В Запорожской области локомотив во время маневра на железнодорожном пути сбил девочку-подростка. Пострадавшая в больнице.
Об этом сообщает областной центр экстреной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трагический случай произошел в городе Орехов по улице Приходько вчера, 31 января. Локомотив на железнодорожном пути маневрировал и задел девушку 15 лет.
Девушка получила травмы, а очевидцы вызвали скорую.
"Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы раненного теменного участка головы, закрытую травму шейного отдела позвоночника и была госпитализирована сначала в больницу в городе Орехов", — сообщили в Центре.
Впоследствии девушку реанимационной бригадой транспортировали в больницу Запорожья.
Напомним, что в Дубне Ровенской области поезд сбил 17-летнего подростка. Погибшим оказался учащийся одного из местных профтехучилищ.
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