Под Запорожьем локомотив задел девушку, которая стояла возле путей: пострадавшая в реанимации (видео)

Под Запорожьем локомотив задел девушку, которая стояла возле путей: пострадавшая в реанимации (видео)

Девушка получила тяжелую травму головы.

В Запорожской области локомотив во время маневра на железнодорожном пути сбил девочку-подростка. Пострадавшая в больнице.

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Об этом сообщает областной центр экстреной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трагический случай произошел в городе Орехов по улице Приходько вчера, 31 января. Локомотив на железнодорожном пути маневрировал и задел девушку 15 лет.

Девушка получила травмы, а очевидцы вызвали скорую.

"Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы раненного теменного участка головы, закрытую травму шейного отдела позвоночника и была госпитализирована сначала в больницу в городе Орехов", — сообщили в Центре.

Впоследствии девушку реанимационной бригадой транспортировали в больницу Запорожья.

Напомним, что в Дубне Ровенской области поезд сбил 17-летнего подростка. Погибшим оказался учащийся одного из местных профтехучилищ.

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