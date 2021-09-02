Под Запорожьем мать заявила о пропаже ребенка только через 3 суток

Под Запорожьем мать заявила о пропаже ребенка только через 3 суток

Женщина обнаружила пропажу сыну, но обратилась в милицию только через три дня.

В Васильевском районе Запорожской области правоохранители разыскали 11-летнего мальчика, который пропал 3 дня назад. Мать ребенка обратилась в полицию только через 3 суток после исчезновения ее сына.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Так, вчера, 1 сентября в 9:10 в полицию Васильковского райотдела полиции с заявлением об исчезновении сына обратилась 48-летняя жительница Пологовского района. Женщина объяснила, что сейчас работает в городе Каменка — Днепровская, с ней находился ее 11-летний сын. 29 августа около 11:00 мальчик ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители начали разыскивать пропавшего ребенка и уже вскоре нашли мальчика в селе Водяное Васильевского района. Он пояснил, что поехал в соседнее село погулять с друзьями, а мобильного телефона при себе не имел.

С мальчиком правоохранители провели профилактическую беседу.

"Сейчас инспектором ювенальной превенции решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве арестовали женщину, которая скрывалась от следствия после гибели в пожаре ее двоих детей. Мать закрыла детей, а сама выпивала, а в этот момент в квартире произошло короткое замыкание и вспыхнул огонь.

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