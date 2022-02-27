Под Запорожьем мэр с горожанами остановили российский танк (видео)

В Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вместе с местными жителями остановили вражеский танк.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

Люди вышли навстречу российской технике, в результате оккупанты повернули обратно.

"Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!" – написал Геращенко.

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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