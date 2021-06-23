Под Запорожьем мужчина ногами избил подростка возле супермаркета и убежал

Злоумышленника задержала полиция.

В Мелитополе Запорожской области мужчина избил подростка. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В полицию обратились медики и сообщили, что в больницу после избиения попал 15-летний парень.

Инцидент произошел возле одного из супермаркетов на бульваре 30-летия Победы в Мелитополе. Между подростком и нетрезвым неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого старший из оппонентов ногой нанес юноше несколько ударов в область головы, после чего скрылся.

"Благодаря оперативному отработке информации, сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов установили личность злоумышленника. Им оказался житель Мелитополя 1994 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напоминаем, что в Киеве неизвестный мужчина напал на парня за его розовый наряд и освещен волос.

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