Под Запорожьем мужчина поскандалил с женой и переехал ее автомобилем

Под Запорожьем мужчина поскандалил с женой и переехал ее автомобилем

Ссора супругов закончилась смертью женщины.

В Мелитополе Запорожской области мужчина переехал жену на авто и убежал, оставив ее умирать. Горожанина задержала полиция, объявив спецоперацию "Перехват".

Также читайте Переехал несколько раз и скрылся с места ДТП: в Днепре водитель легковушки сбил женщину

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Вчера, 3 августа в полицию поступило сообщение от жителя Мелитополя о том, что он стал свидетелем жуткого события. Возле многоэтажного дома по улице Интеркультурная автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Перехват" и через несколько часов задержали подозреваемого в совершении преступления.

Правоохранители установили, что у многоэтажки по указанному адресу между 34-летним мужчиной и его 25-летней женой произошел конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля "ГАЗ-2705", начал движение по зеленой зоне дворовой территории и наехал на свою жену, которая находилась рядом с автомобилем. Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, а водитель скрылся.

Беглеца задержали в Орехове. Его обследование в медицинском учреждении подтвердило состояние алкогольного опьянения.

"По факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1" Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения "УК. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Днепре очнулась женщина, которую трижды переехал на машине ее бывший муж. Сейчас пациентка уже самостоятельно дышит и в сознании.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку