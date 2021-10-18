Под Запорожьем мужчину, который вскарабкался на дерево и угрожал прыгнуть, снимали 10,5 часов (видео)

По словам очевидцев, мужчина залез на дерево и угрожал покончить с собой.

В Мелитополе Запорожской области местный житель устроил перформанс на дереве. Он залез на высоту и угрожал прыгнуть вниз.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП".

По словам очевидцев, мужчина залез на дерево и угрожал покончить с собой. На место вызвали спасателей. Впрочем, человек им в руки не давался.

"Его поили чаем и передавали сигареты. Позже люди уже начали ему кричать, чтобы прыгал. В общем эпопея продолжалась 10,5 часов. В 4:31 Маугли сам спустился с дерева", — сообщают очевидцы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Вместо того, чтобы ГСЧСникам спасать людей, которые действительно действительно попали в беду, возились с этим м*даком. Нужно было хорошенько тряхнуть дерево.

Протрезвел, испугался и спустился.

Надо было еще с бубном танцевать.

Под Запорожьем мужчина залез на дерево и угрожал прыгнуть

Напомним, что в Одесской области мужчина закрылся в собственном доме с гранатой. Гражданин угрожал поджечь помещение и подорвать боеприпас.

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