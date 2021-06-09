Под Запорожьем недовольный работник угрожал шефу гранатой: в результате остался без руки

В конце концов боеприпас взорвался у работника в руке.

В Запорожской области произошел взрыв гранаты. Нетрезвый сотрудник пришел выяснять отношения с работодателем и хотел кинуть в него гранату, в результате она разорвалась у него в руке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 8 июня, около 22 часов. В отделение полиции № 3 в городе Токмак обратился 50-летний частный предприниматель, житель Молочанской территориальной огромады. Мужчина сообщил, что его рабочий угрожал взорвать гранату, которая затем взорвалась у него в руке.

"В ходе проведения оперативных мероприятий работники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, у мужчины возник спор с его работодателем. Во время конфликта возмущенный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, достал из кармана предмет, похожий на гранату и случился взрыв, в результате которого последний получил повреждения конечности правой руки ", — рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Елена Лебединская.

Пострадавшего медики скорой доставили в реанимацию с травматической ампутацией правого предплечья. По факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 п. 5, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, что три человека пострадали в Харькове в результате мощного взрыва, прозвучавший ночью в спальном районе между жилых домов.

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