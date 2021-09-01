Под Запорожьем нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте и сломал ему обе ноги

Под Запорожьем нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте и сломал ему обе ноги

Злоумышленника задержали, ему грозит наказание.

В Запорожской области нетрезвый водитель травмировал полицейского. Он пытался убежать и сбил полицейского и провез его на капоте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Вчера, 31 августа около 11:00 утра в центре поселка Михайловка правоохранители остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов, правоохранители обнаружили, что водитель был нетрезв, а в салоне находилась 13-летняя пассажир.

"Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. Вследствие старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. "Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом ", — рассказывают подробности в полиции.

В результате полицейский получил травмы и переломы обеих ног, а 13-летняя пассажирка сотрясение мозга.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам уголовное производство переквалифицировано с ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса на ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Фигуранту сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления", — отметили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Напомним, что в городе Первомайск 20-летний водитель мопеда, двигаясь по улице Николая Гуцаленко, наехал на 6-летнего мальчика, который катил через проезжую часть дороги велосипед.

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