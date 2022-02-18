Под Запорожьем пассажир заснул и головой выбил окно маршрутки

Владелец автобуса требует компенсации.

В Запорожской области житель Бердянска нечаянно разбил головой дверь в маршрутке. Владелец транспортного средства требует компенсации.

Об этом сообщает pro.berdiansk.biz.

Необычное ДТП произошло вечером 17 февраля, около 20:00, на Восточном проспекте в районе Бердянского колледжа ТГАТУ. По словам водителя, пассажир сидел, а затем вдруг упал и разбил головой стекло.

"При движении маршрутки №9 пассажир или заснул, потерял ориентир, находился в сидячем положении — и головой в стекло, разбил стекло головой... Я остановился, мы с пассажирами вытащили его, посадили назад, вызвали полицию и "скорую". На пассажире этом, разбившем головой стекло, ни царапины”, – рассказал водитель.

Сам пассажир свою вину признает.

Владелец авто намерен требовать компенсации за полученный ущерб. По предварительной информации, сумма ущерба почти равна зарплате водителя маршрутки.

Делом занимается полиция.

Напомним, что поселки Липовка Бучанского района утром 18 февраля столкнулись маршрутка с пассажирами и внедорожник. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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