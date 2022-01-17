Под Запорожьем "прокурор" забрал у женщины-свидетеля заначку

Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина из другой области.

В Мелитополе будут судить мужчину, который представился прокурором и ограбил женщину. Он взят под арест.

Об этом говорится в реестре судебных решений, сообщает 061. Мелитопольский районный суд отправил под арест мужчину, который представился работником прокуратуры и украл деньги у женщины.

Событие произошло в ноябре 2021 года. К женщине в доверие втерся мужчина, который представился прокурором и сказал, что собирает информацию по одному делу, и ему нужны ее показания. Пока женщина отвечала ему на вопрос, а потом отвлеклась, он утащил у нее заначку в 1000 долларов и сбежал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Псевдопрокурора разыскали.

Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина из другой области. Он нигде не работал, а раньше уже отбывал наказание в тюрьме из-за наркотиков.

Напомним, что в Сумской области "фельдшер" усыпил двух пенсионеров и ограбил.

Читайте также: