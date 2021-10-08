Под Запорожьем родным больных COVID-19 назначения врачей раздают ночью (видео)

Из-за загруженности днем медики лишь ночью выдают назначения врачей родственникам пациентов.

В Мелитополе Запорожской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Из-за загруженности медиков работой, родным пациентов ковидного госпиталя в Мелитополе назначения врача раздают ночью.

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Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В ковидный госпиталь ежедневно поступают новые пациенты, а медики работают на износ. На общение с родными больных не остается совсем времени, поэтому родственникам пациентов приходится часами ждать под стенами медучреждения для получения назначения врача.

Как рассказывает руководитель многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Лариса Сапрыкина, капельницы пациентам могут ставить и в 2 и 3 часа ночи, а без медицинской помощи не остается никто.

"После того, как пациент поступает в отделение, помощь оказывается в порядке очереди: сначала тяжелым. Если пациент реанимационный — ему в первую очередь оказывают помощь. Остальные подключают к кислороду. Так как в первую очередь всем таким пациентам нужна кислородная терапия. И уже пациент с кислородом ждет, когда к нему подойдут и сделают капельницу. Так, на данном этапе, это затягивает до 4 и иногда более часов. Людей много. Капельницы ставят и в 2 и в 3 ночи, — пояснила Лариса Сапрыкина.

Медики говорят, что днем времени на общение с родными пациентов относительно их здоровья нет и просят относиться к этому с пониманием.

Напомним, что в Мелитополе в Запорожской области значительно усилили карантинные ограничения . Ситуация с заболеваемостью COVID-19 здесь стремительно ухудшается. Чиновники опасаются, что уже скоро в больницах не хватает коек для больных.

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