Под Запорожьем угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых

Под Запорожьем угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых

Всех пострадавших доставили в больницу.

В Запорожской области в своем доме едва не погибла семья. Угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера. 3 февраля, в селе Переможное в частном доме на улице Садовая. К спасателям и медикам обратились очевидцы и сообщили, что в частном жилом доме шестеро жителей дома, из которых четверо детей, отравились угарным газом.

Всех пострадавших доставили в больницу в поселке Акимовка. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Вероятно, причина отравления – неисправность печного отопления в жилом помещении.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Напомним, что в Сумской области спасатели вернули с того света 33-летнего мужчину. Его в городе Шостка вынесли из охваченного огнем дома.

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