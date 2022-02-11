Под Запорожьем в церкви "верующий" зажег свечу, помолился, украл огромную тумбу с пожертвованиями и сбежал

Мужчину с ящиком заметили правоохранители.
В Мелитополе Запорожской области задержали вора, который украл из местной церкви деревянный ящик для пожертвований.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
В Мелитополе Запорожской области вор после кражи сразу попал в руки полиции. Его заметили с украденным, когда он шел по улице.
Инцидент произошел вчера, 10 февраля. Правоохранители, которые ехали по улице Мелитополя на авто, увидели мужчину, который шел по тротуару и нес деревянный ящик, прикрытый верхней одеждой. Оказалось, что несколько минут он обокрал собор Александра Невского, расположенный на соседней улице.
Вором оказался ранее судимый 38-летний местный житель.
Он рассказал, что пришел в церковь, зажег свечу, а когда заметил, что за его действиями никто не наблюдает, украл из помещения собора деревянный ящик для пожертвований и скрылся.
Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
"По факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.
Напомним, что в Херсоне к лишению свободы с испытательным сроком приговорен многодетный отец. Муж уже был ранее судим за преступления.
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