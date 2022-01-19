Под Запорожьем в куче мусора ищут женщину, нуждающуюся в медицинской помощи (видео)

Под Запорожьем в куче мусора ищут женщину, нуждающуюся в медицинской помощи (видео)

Женщина приболела и не может выбраться из-под завалов.

В Мелитополе Запорожской области в загроможденном мусором доме ищут женщину, у которой открылось кровотечение. Медики не могут попасть внутрь, потому что через хлам туда можно только заползти.

О том, как разбирают завалы, чтобы достать женщину, рассказывает РИА Мелитополь.

Сейчас возле дома на улице Станиславского, заваленного мусором до самой крыши, в Мелитополе работают работники КП "Чистота", они разбирают мусорные завалы.

Сначала на помощь женщине с кровотечением приехали спасатели. Но все попытки попасть внутрь дома были тщетны. ГСЧСовцы в свою очередь обратились к коммунальщикам с просьбой убрать мусор, чтобы они могли достать женщину.

"Мы бросили все наши силы на уборку этой территории, известно, что у женщины открылось кровотечение. Будем пытаться в максимально сжатые сроки расчистить проход и сделать все от нас зависящее", — отмечает заместитель директора по производству КП "Чистота" Нина Медведева.

КП "Чистота" уже вывезли два самосвала с мусором, третий автомобиль уже на подходе.

Как рассказывают соседи, в заваленном мусором доме живут брат с сестрой. Женщина имеет лишний вес и болеет. Мотлох сначала складывала их мать, а потом "традицию" продолжили брат с сестрой.

"Мы летом еще вызвали полицию и ГСЧС, чтобы проверили, жива ли. Потому что брат давно не появлялся, не видели его. Да и ее около полутора лет не видела я. Службы часа два пытались пробраться в дом, полиция как-то зашла, лично убедились, что она жива, и на этом все, они попросили их не беспокоить, – рассказывает соседка.

Женщина из дома не выходит вовсе, а вот брата периодически соседи встречают, но как он оттуда выбирается, не могут даже представить.

Брат женщины находился на месте и наблюдал, как разбирают завалы.

Напомним, что Запорожье в многоэтажке произошло возгорание. Владелицу квартиры пришлось вытаскивать через отверстие в мусоре, которым она захламила свою квартиру.

Читайте также: