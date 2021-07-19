Под Запорожьем в водоеме нашли тело молодого мужчины в одном белье с привязанной к ногам гантелей

Под Запорожьем в водоеме нашли тело молодого мужчины в одном белье с привязанной к ногам гантелей

Тело погибшего пробыло в воде длительное время.

В Запорожской области на территории Широковской ОТГ в Днепре люди достали из воды тело мужчины, к ногам которого были привязаны гантели.

Эту информацию подтверждают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

По предварительной информации, тело пролежало довольно долго в воде. Погибший был в одном белье, а к его ногам была привязана гантеля.

"18 июля в 20:01 в полицию поступило сообщение о том, что в заливе реки Днепр на территории Широковской ОТГ обнаружен труп мужчины 1993 г. р. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Продолжаются следственные действия ", — рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Виктория Тлустова.

Напомним, что в Стрые во Львовской области с рейсового автобуса сняли 23-летнего парня, который застрелил мужчину и спокойно отправился домой. Оказалось, что это не первая его жертва. Следственных он ошеломил признанию — убивал ради новых ощущений.

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