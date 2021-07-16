Под Запорожьем во время ремонта крыши на работнике вспыхнула одежда

Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.
В Энергодаре Запорожской области во время выполнения работ по перекрытию крыши пострадал работник. На нем загорелась одежда.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
Инцидент произошел вчера, 15 июля, около 20:00. В Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Приднепровской необходима помощь спасателей.
Как выяснилось, во время проведения кровельных работ на одежду мужчины пролился ацетон с треснувшей бутылки и загорелся.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью носилок и автолестницы транспортировали с крыши 5-этажного дома травмированного мужчину и передали его работникам скорой помощи. Его с ожогами тела госпитализировали в больницу", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, что в Киеве в квартире загорелся электросамокат. Владельца электросамоката с ожогами рук и лица были госпитализированы в ожоговый центр.